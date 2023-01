Il dramma di Martina Navratilova | annuncia la terribile malattia e scuote il mondo del tennis

Sport Fanpage

Una brutta notizia scuote il mondo del tennis e dello sport: un cancro alla gola e al seno è stato diagnosticato aNavratilova . Già in passato (nel 2010), la 66enne ex tennista vincitrice di 18 Slam in carriera aveva dovuto combattere contro un cancro al ......Trevisan, le sorelle Fruhvirtova e tanti altri. Anche quest'anno i piccoli agonisti in campo, anche stranieri, sono accumunati da uno stesso sogno ma ognuno con una storia diversa. Il... Dramma Martina Navratilova, il cancro è tornato e si è sdoppiato ... Alla 66enne ex numero uno del mondo è stato diagnosticato un cancro alla gola e al seno: "Combatterò con tutto quello che ho" ...Martina Navratilova ha rivelato in un'intervista al Times che le sono state diagnosticate due forme di cancro, una alla gola e una al seno. E' il ritorno di un incubo per la leggenda del tennis femmin ...