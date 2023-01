Il dirigente scolastico | gli ambienti di apprendimento | i processi di innovazione e di valutazione

Orizzonte Scuola Notizie

... attraverso un corso - concorso, per coloro che hanno presentato ricorso per diventare. La lista delle richieste è lunga, non può essere disattesa", conclude Pacifico. PROPOSTE ...... alcune nell'ex Palazzina Comando della Caserma Piave 'L'eccessivo numero di studenti rispetto alle disponibilità delle strutture - ha fatto notare il consigliere - ha spinto il... Il dirigente scolastico, gli ambienti di apprendimento, i processi di ... Dal prossimo anno scolastico sarà attivato il nuovo indirizzo di Liceo Scientifico che sarà in grado di dare una prima risposta alla crescita della popolazione studentesca ...Un anno si è appena chiuso ed è tempo di bilanci in vista della ripartenza. La città di Bari, come sottolineato dal sindaco Antonio Decaro nell'intervista pubblicata il ...