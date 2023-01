Il dietrofront di Giorgia | «La mie frase contro la Meloni? Era solo per ridere | sono una donna libera e pura»

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Stava scherzando, eraper… Peccato che a fine luglio 2022 si fosse in campagna elettorale e che, la cantante, con quellaanche un po’ volgare scritta sui social – “Anch’ioma non rompo i coglioni a nessuno” – si era unita al coro degli artisti “compagni”lacercando, ovviamente, di portare acqua al proprio mulino politico. Tutto lecito, sia chiaro, ma oggi la cantante che si prepara ad andare al festival di Sanremo, ridimensiona il tutto, forse consapevole della banalità della sua contumelia e in una intervista alla Stampa spiega che tutto nascevadal suo tentativo di essere “comica”. Quando la cantanteattaccò la politicaLa ...

Secolo d'Italia

