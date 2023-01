Il Corvo film stasera in tv 2 gennaio | cast | trama | curiosità | streaming

Leggi su cubemagazine

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Ilè ilin tv lunedì 22023 in onda in seconda serata su Italia 1. La pellicola diretta da Alex Proyas ha come protagonista Brandon Lee. Di seguito ecco, scheda,, trailer, qualchedele dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TV Ilin tv:e scheda TITOLO ORIGINALE: The Crow GENERE: Fantasy, Thriller ANNO: 1994 REGIA: Alex Proyas: Brandon Lee, Ernie Hudson, Michael Massee, Michael Wincott, David Patrick Kelly, Bai Ling, Anna Levine, Laurence Mason DURATA: 102 minuti Ilin ...