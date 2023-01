"Il Concilio ve lo spiego io". Firmato Joseph Ratzinger

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Pubblichiamo il discorso che Benedetto XVI tenne il 22 dicembre del 2005 in occasione degli auguri natalizi alla Curia romana L’ultimo evento di quest’anno su cui vorrei soffermarmi in questa occasione è la celebrazione della conclusione delVaticano II quarant’anni fa. Tale memoria suscita la domanda: Qual è stato il risultato del? E’ stato recepito nel modo giusto? Che cosa, nella recezione del, è stato buono, che cosa insufficiente o sbagliato? Che cosa resta ancora da fare? Nessuno può negare che, in vaste parti della Chiesa, la recezione delsi è svolta in modo piuttosto difficile, anche non volendo applicare a quanto è avvenuto in questi anni la descrizione che il grande dottore della Chiesa, san Basilio, fa della situazione della Chiesa dopo il ...

