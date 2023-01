(Di lunedì 2 gennaio 2023) A dicembre sul canale YouTube dello scrittore Nicolai Lilin è apparso un video dal titolo: Una terribile notizia da Ternopil (Ucraina) Nove minuti di video dove Lilin racconta, senza mai dare una fonte, una storia tragica: un soldato, tornato a casa dalla guerra, avrebbe trovato unin. Ildi cui Lilin ci racconta sarebbe stato inviato da ufficiali francesi che si occupano di aiuto per chi soffre (sue testuali parole). Il, essendo stato inviato dai francesi, avrebbe avuto, sempre secondo il racconto di Lilin, la bandiera francese su una (o tutte) le torrette. Vi riporto il racconto di Lilin: …questa signora madre di due bambini ha preso questol’ha installato a casa propria ...

Butac

All'interno delè aperta la mostra Il tempo del mistero organizzata da Slow Moon con la ... Domenica 18 dicembre 2022 Via Maestri Comacini Autopistadotata di Kart dalle ore 10:00 ...Inoltre, nell'areai bambini potranno essere truccati e assisteranno alle magiche ... In caso di maltempo l'evento si svolgerà nelle sale delMuscettola. Tutte le attività dedicate ... Il castello gonfiabile nel giardino ucraino Nove minuti di video dove Lilin racconta, senza mai dare una fonte, una storia tragica: un soldato ucraino, tornato a casa dalla guerra, avrebbe trovato un castello gonfiabile in giardino. Il castello ...Il Balloon Museum fa tappa anche qui. Garantisce un momento sicuramente ludico, ma che ci riporta agli anni 60 quando Andy Warhol, Jeff Koons, ma anche l’artista Franco Mazucchelli sperimentavano nuov ...