Il caso del furbetto al ministero dell’Economia | si fingeva malato | ma faceva l’idraulico

Leggi su open.online

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Assente dal servizio di lavoro ale delle finanze perché in malattia, trascorreva le sue giornate da idraulico arrotondato lo stipendio. Ora il 60enne originario di Napoli dovrà restituire tutti i guadagni accumulati con il suo secondo lavoro clandestino. A deciderlo sono stati i giudici della sezione giurisdizionale del Lazio della Corte dei Conti che hanno condannato l’impiegato delcon la passione dell’idraulica a riconsegnare circa 10mila euro al suo datore di lavoro. Già nel 2021 l’uomo era finito a processo per truffa per la stessa vicenda. Per i giudici l’uomo, «pur se assente dal servizio per malattia», si sarebbe allontanato dal proprio domicilio per svolgere l’attività di termoidraulico in più di un’occasione. A quanto pare non un semplice hobby ma un vero e proprio impiego alternativo, ...