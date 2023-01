Il carisma | la lucidità e la dedizione al Paese di Sergio Mattarella Riflessioni sul messaggio di fine anno

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Ieri sarebbe stato troppo presto per aver digerito ildiagli italiani del Presidente della Repubblica. Oggi, con animo più sereno, si può esprimere qualche riflessione su alcuni passaggi, almeno su quelli che sono sembrati salienti, del suo monologo. Una premessa che lo stesso Oratore non ha tralasciato di inserire nel contesto: quella sera, a essere ripreso da quelle telecamere in quella stanza, non sarebbe dovuto esserci lui. È noto come è andata e il Primo Cittadino nelha fatto la descrizione di come, pur riluttante, abbia alladeciso di accettare il secondo e irrituale mandato. Ha capito di essere obbligato a tanto dalle circostanze e perciò se ne è fatta una ragione, quella di Stato. Il diritto romano definiva situazioni analoghe con ...