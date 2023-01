Il cantautore Virginio è la “Persona dell’Anno” 2022 di Fondi e comprensorio

(Di lunedì 2 gennaio 2023)– Il nome più indicato dagli oltre quattromila cittadini per la “” è, musicista, cantante e autore. La proclamazione è avvenuta al termine di una spettacolare serata nel Castello Caetani divenerdì 30 dicembre. Il riconoscimento è stato consegnato all’animatrice delOfficial Fanclub Rita Sposito dal vicesindaco diVincenzo Carnevale, dall’eurodeputato Salvatore De Meo e dal presidente della Pro LocoGaetano Orticelli. Presenti anche Gabriella Capotosto,uscente, Gino Fiore e Mauro Caporiccio già personenegli anni passati.in quello stesso momento era in volo per Miami ...

Il cantautore di Fondi Virginio Simonelli, in arte Virginio, nei giorni scorsi ha ottenuto un altro gran bel riconoscimento, vincendo lo Zecchino d'Oro ...