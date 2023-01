(Di lunedì 2 gennaio 2023) AGI - Alle 14 ora italiana è iniziata lapernello stadio del Santos. All'esterno del Vila Belmiro c'erano in coda migliaia di tifosi accampati già dalla notte per rendere omaggio alla leggenda del calcio brasiliano. Tra i primi ad arrivare il presidente della Fifa, Gianni Infantino, accompagnato dal presidente della Conmebol Alejandro Dominguez e da quello della federcalcio brasiliana (Cbf), Ednaldo Rodrigues. La bara e' stata piazzata nel cerchio di centrocampo dello stadio del Peixe, come e' soprannominato il Santos. Nella notte la bara di O Rei era stata trasportata a Santos dall'ospedale di San Paolo in cui è deceduto il 29 dicembre, accolta da applausi, striscioni e fuochi d'artificio. Alla, che durerà 24 ore, è atteso il nuovo presidente del ...

AGI - Agenzia Italia

Domani i funerali, a cui presenzieranno vecchie glorie delcampione del mondo nel 1970 come Jairzinho, Rivelino e Gerson. La bara sarà portata in corteo per la città , con una sosta davanti ...SANTOS () - Un momento triste trasformato in una festa in suo onore. Così ilPelé , morto a 82 anni il 29 dicembre scorso dopo aver lottato contro un tumore al colon , la cui bara è stata trasportata su un carro funebre a Vila Belmiro , lo stadio del Santos dove ... Il Brasile saluta 'O Rei', al via la veglia funebre per Pelé La salma della stella del calcio esposta nello stadio del Santos. Atteso Lula. Infantino: "Ogni Paese gli intitoli uno stadio" ...SANTOS (BRASILE) - Un momento triste trasformato in una festa in suo onore. Così il Brasile saluta Pelé, morto a 82 anni il 29 dicembre scorso dopo aver lottato contro un tumore al colon, la cui bara ...