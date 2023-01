Il Brasile piange Pelé | la salma di O Rei al centro dello stadio del Santos per l’ultimo saluto

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Migliaia di persone in lutto a rendere omaggio asi sono raccolte in solenne processione davanti alla sua bara alloVila Belmiro, nella sua città natale di, vicino San Paolo. Il grande calciatore brasiliano è morto giovedì scorso all’età di 82 anni dopo una battaglia contro il tumore al colon. La bara del tre volte vincitore della Coppa del Mondo, posizionata aldel campo dove O Rei ha segnato molti dei suoi gol più belli in carriera, e dove una messa cattolica sarà celebrata domani, martedì 3 gennaio, prima della sua sepoltura in un vicino cimitero dove è situata la tomba di famiglia. Via via, gli spalti si sono riempiti di fiori posti dai brasiliani in lutto, compresi club e fuoriclasse tra cui Neymar e Ronaldo, mentre gli altoparlanti suonavano il brano intitolato ‘Eu sou ...