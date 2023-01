Il blitz al Senato costa caro agli ambientalisti | guai seri | pizzicati in 5

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Si è subito mossa la macchina giudiziaria dopo ilambientalista al. Come riferisce l'Agi sono stati infatti arrestati da carabinieri e polizia (Digos capitolina) tre dei cinque attivisti del gruppo ‘Ultima Generazione' che questa mattina, nel corso di una dimostrazione a favore del clima e dell'ambiente, hanno imbrattato la facciata di Palazzo Madama, a Roma, con della vernice di colore rosso. Domani la convalida dell'arresto: per loro l'accusa è di danneggiamento aggravato. Gli altri due sono stati invece denunciati. La situazione è finita anche sul tavolo del governo. Oltre a quello delil ministro Piantedosi è preoccupato anche per episodi come quello alla stazione Termini, entrambi riconducibili ad iniziative realizzate con modalità insidiose o individuali per i quali occorre intensificare l'attività ...

