Il 2023 tra Ucraina | Mediterraneo e Balcani Gli scenari di Sessa

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Andare a Kiev è un segnale molto forte di vicinanza: dobbiamo però essere consapevoli che dovranno seguire dei fatti ben precisi, come la disponibilità ad aiutare la ricostruzione dell’e l’Italia ha tradizioni e strumenti in questo campo, rispettati e ammirati. Questo l’auspicio affidato a Formiche.net dall’ambasciatore Riccardo, attualmente vicepresidente reggente (dopo la scomparsa di Franco Frattini) della Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale ed editorialista del Messaggero, già ambasciatore d’Italia a Belgrado, Teheran, Pechino e alla Nato. Che voto dare fino ad oggi al governo in questi primi tre mesi complessi? Devo dire, francamente, che non mi sono mai avventurato nel dare voti ai governi e non me la sento di cominciare oggi. Posso dire che siamo senz’altro su un’ampia sufficienza, questo è fuori discussione. Chi ...