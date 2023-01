Il 2022 ha registrato l’exploit della cybersecurity Tutti i numeri

Agenzia ANSA

Ad oggi, abbiamoun notevole incremento dei visti per affari e per turismo: 568 pratiche ... Nell'Ambasciata ha ripreso a organizzare in presenza eventi di diplomazia economica, ...Seduta brillante per Banca MPS , che hala migliore performance giornaliera al MidCap . Il titolo dell'istituto senese ha ...la realizzazione delle azioni previste nel piano industriale-... Spagna: il 2022 è stato l'anno più caldo mai registrato - Europa . Giulierini: ‘Dati molto positivi che premiano il nostro lavoro’. Il 2022 al Museo Archeologico Nazionale di Napoli si conclude con un’evidente conferma del trend della ripartenza dopo l’emergenza pa ...Sono stati 436.855 i visitatori che hanno varcato la soglia dell’ingresso del sito, rispetto ai 155.154 dello scorso anno.