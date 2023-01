I camorristi con il reddito di cittadinanza | il maxiblitz dei carabinieri nel Napoletano

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Istanno eseguendo una serie di sequestri nei confronti diversi soggetti indebitamente percettori deldie legati a più clanci partenopei. Dall’alba a Torre Annunziata, Torre del Greco, Castellammare di Stabia, Vico Equense, Terzigno, San Giuseppe Vesuviano, Volla e Pontecagnano i reparti del gruppo di Torre Annunziata stanno eseguendo sequestri preventivi per decine di migliaia di euro per indebita percezione deldinei confronti di soggetti legati ai clanci D’Alessandro, De Luca Bossa-Minichini, IV Sistema, Batti, Di Gioia-Papale. Il decreto di sequestro è stato emesso dal tribunale di Torre Annunziata su richiesta della procura. su Open Leggi anche: «La camorra e Meloni ...

