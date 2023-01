I 200 migliori cantanti della storia | la classifica di Rolling Stone fa scoppiare un caso

(Di lunedì 2 gennaio 2023)ha iniziato il 2023 con una, quella dei 200di sempre. Al primo posto c’è Aretha Franklin e nella top 10 ci sono anche Whitney Houston, Mariah Carey e Beyoncé. Nonte Madonna, Britney e Katy Perry, ma un’assente in particolare ha fattouna grossa polemica sul web. Quelli diinfatti non hanno inserito Celine Dion, a mio avviso la miglior voce vivente insieme a Mariah Carey. Con tutto il rispetto, ma trovare nella‘delle’ Billie Eilish, Rosalia e Taylor Swift e non Celine fa sinceramente ridere. Celine Dion was not included on’s list ...

Everyeye Tech

Trent'anni, quasigare in B tra Benevento, Cremonese e Perugia, Buonaiuto finora ha avuto più ... Angelozzi è stato categorico: "Marrone è un difensore centrale e noi abbiamo i. Valoti non ...Puoi scegliere tra un 1.0 Turbo Flex che sviluppa 130 CV eNm e l'edizione limitata Abarth Fiat ... Isiti 2022 Nuova Citroen C3 2023 - 2024, sempre più dettagli su come cambierà una delle ... I migliori smartphone Android del 2022 tra 200 e 300 euro, Everyeye Awards In totale ci saranno più di 200 show in ogni città, a Barcellona e a Madrid. Ecco cosa ci hanno detto gli organizzatori Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettac ...Sportive, supercar, crossover e tanti SUV ma, a sorpresa, solo alcune sono 100% elettriche Un anno molto particolare il 2022, anno della mancata ripresa economica di tutta l’Euro-zona e che, invece, h ...