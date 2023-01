BergamoNews.it

Domenica 18 dicembre la nuova ProLoco diorganizza "Il borgo del Natale": villaggio natalizio situato in Piazza Tredici, dalle 15 alle 18, con casetta natalizia, laboratorio ......dialogo con la cittadinanza e i turisti di. L'edizione 2022 del Borgo della Luce. Per quest'anno, l'evento di apertura si è tenuto sabato 26 novembre alle ore 17 in Piazza Tredici, con ... I 13 Martiri di Lovere, “Un esempio per ribadire i valori della Resistenza” Saranno i leggendari personaggi dei Peanuts, fra cui i celebri Charlie Brown, Linus, Lucy, Sally e Snoopy, i protagonisti della XII edizione del progetto di illuminazione artistico-scenografica natali ...Domenica 18 dicembre, la Nuova ProLoco di Lovere organizza l'iniziativa “IL BORGO DEL NATALE”: villaggio natalizio situato in Piazza Tredici Martiri, dalle 15:00 alle 18:00, con casetta natalizia, lab ...