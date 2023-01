DDay.it

... mentre quella frontale da 5 megapixel sial full HD. La connettività è garantita dai moduli ... A differenza di, Honor può installare i servizi Google. Gli utenti possono acquistare la ...Lo smartphone a conchiglia che più si avvicina a questo valore èP50 Pocket che siperò a soli 4000mAh, circa il 7,5% in meno. Seguono il Flip di Samsung con 3700mAh e il foldable ... Huawei, si ferma il calo delle vendite: trovato un nuovo equilibrio dopo il ban degli USA Gli auricolari wireless di Huawei sono sempre una garanzia, e se quest'anno avevamo potuto apprezzare i top FreeBuds Pro 2, l'offerta per la fascia media er ...Natale 2022, lo stacchetto contro il surriscaldamento globale: Cosmary Fasanelli e Valentina Corradi sulle note di "All I Want for Christmas is you" ...