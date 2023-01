“Ho un peso sul cuore” Mancini | la frase drammatica su Vialli

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Robertoha dedicato un pensiero anche a chi non c'è più. Guardando indietro all'anno che si è appena concluso, il ct della Nazionale italiana ripensa sicuramente alla partita persa contro la Macedonia che ci ha privato dei mondiali in Qatar, ma anche e soprattutto a Sinisa Mihajlovic, suo ex compagno ai tempi della Sampdoria, e Gianluca. “Se n'è andato un 2022 triste, per me molto triste - ha ammesso- la morte di Sinisa, la malattia di Gianluca. Queste sono le cose che pesano sul: quelle per le quali non puoi fare nulla. Dopo una delusione sportiva, invece, si può sempre rimediare”. Impossibile non condividere queste parole del ct: alla fine il calcio è un gioco, ma la partita che sta disputandoin queste settimane ...