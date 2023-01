“Ho sentito spesso il diavolo agire contro Benedetto XVI” | padre Georg ripercorre il papato di Ratzinger

Leggi su tpi

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Quando decise di dimettersi da pontefice e diventare Papa emerito, Josephlo rivelò soltanto a una persona:Gänswein, arcivescovo-segretario diXVI fino alla sua morte, nominato vescovo di Urbisaglia poco prima dell’annuncio shock del 2013. “Mi disse: lei può immaginare che ho pensato bene a questa scelta, ho riflettuto, ho pregato, ho lottato. E ora le comunico una decisione presa, non una tesi da discutere. Non è una quaestio disputanda, è decisa. La dico a lei, e lei adesso non deve dirla a nessuno”, ha riferito oggi Gänswein in un’intervista a Repubblica. Il colloquio risale al settembre 2012, ma le effettive dimissioni arrivarono ufficialmente l’11 febbraio 2013, con l’ultimo giorno da pontefice che coincise con il 28 febbraio di quell’anno. “Io non ho dormito perché sapevo che il giorno dopo sarebbe ...