Highlights Varese-Tortona 88-89 | Serie A1 2022 2023 basket VIDEO

(Di lunedì 2 gennaio 2023)batte89-88 nella 13ª e prima giornata dell’anno diA1. Vittoria nel finale per gli ospiti che trovano una vittoria quasi insperata dopo aver recuperato uno svantaggio di 13 punti a inizio quarto quarto. Non bastano i 35 punti con 5 rimbalzi e 10 assist di un incredibile Ross ad evitare la quarta sconfitta nelle ultime cinque partite a. Daum trascinacon 17 puti e 7 rimbalzi. Nella prossima giornataospiterà la Virtus Bologna.volerà in Puglia per affrontare Brindisi. SportFace.

