Highlights Nutribullet Treviso Basket-Umana Reyer Venezia 100-93 | Serie A1 basket 2022 23 VIDEO

Eurosport IT

Treviso Basket batte Bertram Yachts Derthona Tortona per 90 - 95 nella sfida valida per ... Ecco glidel match. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH RISULTATI e CLASSIFICA REGULAR SEASON LA ...Il video con glidi Treviso - Verona , sfida valida come decima giornata della Serie A1 2022/2023 di ... Nel finale, però, laha provato il tutto per tutto, con Sorokas che ha ... Highlights: Nutribullet Treviso-Happy Casa Brindisi 75-68 - Basket ... Gli highlights della sfida tra Bertram Yachts Derthona Tortona e NutriBullet Treviso, partita valida per il 12° turno di campionato della Serie A UnipolSai 2022/23.Nutribullet Treviso Basket batte Bertram Yachts Derthona Tortona per 90-95 nella sfida valida per la dodicesima giornata della Serie A1 2022/2023 di basket.