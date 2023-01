Highlights e gol Rangers-Celtic 2-2 | Old Firm 2023 VIDEO

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Glie le azioni salienti di2-2, olddella 20esima giornata di Scottish Premiership. Maeda sblocca il risultato dopo 5? di gioco, ma Kent e Tavernier (rigore) ribaltano il parziale ad inizio ripresa. Nel finale c’è spazio anche per il 2-2 definitivo di Kyogo. SportFace.

La Gazzetta dello Sport

... infatti, esiste un'emittente che ne abbia acquisito i diritti, limitandosi a sporadici. ... al minuto numero 7, lo stesso che porta sulle spalle, e subito dopo ildi Aboubakar, un ...Glidella vittoria per 3 - 1 del Lens sul Psg nella 17esima giornata di Ligue 1:di Frankowski, pari di Ekitike, poi Openda e Claude - ... Haaland segna e si arrabbia. L'Everton blocca il City: highlights Lens - PSG 3-1 highlights e gol: le azioni principali della sfida della diciassettesima giornata di Ligue 1 2022/23.Mbappé e compagni perdono sul campo del Lens, che ora in classifica ha solamente 4 punti di distacco dalla vetta. Padroni di casa in vantaggio con Frankowski dopo 5 minuti. Immediato il pareggio di Ek ...