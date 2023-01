Harry | “Vorrei indietro mio padre e mio fratello | loro non vogliono”

(Di lunedì 2 gennaio 2023) A pochi giorni dall’uscita della sua autobiografia dal titolo Spare, prevista il 10 gennaio 2023, il Principetorna a parlare delle sensazioni che ha provato sin da quando ha deciso insieme a Meghan Markle di lasciare la famiglia reale per trasferirsi negli Stati Uniti. Il secondogenito di Re Carlo III ha rilasciato un’intervista all’emittente Itv, che sarà mandata in onda due giorni prima della pubblicazione del suo libro di memorie. Il 38enne sottolinea ora in maniera chiara quanto senta la mancanza di suoe suo, a cui si sente comunque legato, ma da partenon sembra esserci alcuna volontà di rappacificazione. Non solo, lui ha sottolineato senza mezzi termini quanto lui abbia “bisogno di una famiglia, non di un’istituzione”, mentre gli obblighi previsti a corte sarebbero quelli che ...

TGCOM

