Harry Styles ferito durante il concerto | La paura dei fan

Radio Zeta

... che pure non può certo lamentarsi di numeri che sono e rimangono comunque clamorosi, se è vero che altre super hit come Someone Like You di Adele o la più recente As It Was dial ...... Someone Like You di Adele sfiora il miliardo e mezzo, As It Was disupera il miliardo e 700 milioni. Non significa però che Blinding Lights sia la canzone più ascoltata di sempre in ... Harry Styles: le vacanze natalizie dopo la rottura con Olivia Wilde. Sapete dov’è Non è però il pezzo più apprezzato della storia in streaming. Su YouTube, ‘Shape of You’ di Ed Sheeran fa numeri irraggiungibili ...Sui flop dovremmo tacere perché in Italia tutti si offendono interpretando cifre modeste come fossero record del mondo... Invece eccoli, vi diciamo quali sono ...