Harry | “Rivorrei mio padre e mio fratello | ma mi hanno tradito”

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Il principeha concesso due interviste che andranno in onda l'8 gennaio - alla Cnn e a Itv - per l'imminente uscita del suo libro di memorie intitolato "Spare" che sarà in libreria il 10 gennaio. La prima è una intervista con il noto anchorman Anderson Cooper. Nella clip messa in circolazione dall'emittente,cerca di spiegare perché ha deciso di rendere pubbliche le sue problematiche con la royal family sostenendo che sia stato sempre praticamente impossibile affrontare la situazione in privato."E ogni volta che ho provato a farlo ci sono stati briefing, fughe di notizie e storie contro di me e mia moglie", afferma."Sai, il motto di famiglia è 'Mai lamentarsi, mai spiegare'. È solo un motto", afferma ancoranella clip. L'intervista disarà la sua prima apparizione televisiva negli Stati Uniti ...

RaiNews

Non vedo come William epotranno mai far pace dopo questo " è stata l'esplosiva rivelazione. Su Itvè stato intervistato da Tom Bradby, il conduttore di News at 10, che il Duca conosce ...LONDRA - "avere mio padre con me.avere mio fratello. Rivoglio la mia famiglia. Ma per loro l'istituzione", ossia la ...- Il minore" (in Italia per Mondadori) e il principeha ... Harry: "Rivorrei con me mio padre e mio fratello. Ma il silenzio è tradimento" “Vorrei riavere mio padre e mio fratello indietro“, ha detto Harry in due interviste con Tom Bradby di Itv e con l’emittente televisiva statunitense Cbs, secondo quanto riporta la Bbc… Leggi ...Il secondogenito di Lady Diana si sfogherà domenica sulla Cbse su Itv. Il 10 esce "Spare - Il minore", memoir del figlio di Diana e re Carlo scritto con J.R. Moehringer.