Ha corso una maratona al giorno per un anno | il record per beneficenza di Gary McKee

(Di lunedì 2 gennaio 2023) C’è un uomo che nel 2022 haunaal, tutti i giorni: 365 maratone in 365 giorni. Un totale di 15.330 chilometri. L’ha fatto, anche, per raccogliere fondi per la ricerca contro il cancro. Si chiama, ha 53 anni, e quando non corre – quindi quest’mai – vive a Cleator Moor, nel nord-ovest dell’Inghilterra. Ha tre figli. Sabato shala sua 365esima, e ha raccolto circa un milione di sterline a beneficio dell’associazione Macmillan Cancer Support. Ha consumato 22 paia di scarpe. Questa non è la prima sfida diper– racconta ABC – ha già attraversato il Brasile in bicicletta, scalato il Kilimangiaro e remato attraverso il Canale della ...