Guendalina Canessa | così hai esagerato | il seno esplode in vacanza

Leggi su juvedipendenza

(Di lunedì 2 gennaio 2023)ha saputo imporsi nel mondo dello spettacolo come poche altre nella storia recente e il suo fisico di certo le dà una mano. I Reality show ormai sono diventati sempre di più un ricircolo di personaggi famosi che cercano di poter rimanere in contatto con il grande pubblico, ma in passato avevano un ruolo del tutto diverso. All’inizio del nuovo millennio infatti si potevano considerare a tutti gli effetti il modo migliore per poter far sì che giovani talenti del mondo dello spettacolo potessero mettersi in mostra praticamente dal nulla. In particolar modo era il Grande Fratello ad avere questo ruolo, con i Vip che dunque dovevano essere creati e conche è stata sicuramente una di quelle che nel corso della propria carriera ha saputo ottenere i maggiori risultati. InstagramSono ...