Guardiani della Galassia 3 | quando esce? Ci saranno ulteriori capitoli? Trama | cast e curiosità

Leggi su nonsolo.tv

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Buone notizie per i fanMarvel! come già si sapeva da tempo, sarebbe stato realizzato3 ma adesso c’è maggiore conferma oltre all’avvicinarsidata. Siamo infatti nel 2023 e mancano pochi mesi all’uscita del terzo capitolosaga. Cosa sappiamo fino ad ora?3,3 è il terzo filmsaga diretta da James Gunn, il primo a dirigere un’intera trilogia per MCU. La pellicola appartiene alla quarta fase dell’universo Marvel e i fan non vedono l’ora di scoprire qualile nuove avventure dei ...