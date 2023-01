Grease | Rise of the Pink Ladies | il teaser trailer della serie prequel

Cinecittà News

Paramount+ ha pubblicato il primo teaser diof the Pink Ladies , serie prequel del musical, cult con John Travolta e Olivia Newton - John del 1978. La serie è ambientata nel 1954, quando il gruppo di studentesse della ...Paramount+ ha diffuso un breve teaser diof the Pink Ladies, la serie prequel del classico, in arrivo sulla piattaforma di streaming nel ... 'Grease: Rise of the Pink Ladies', Paramount + pubblica il teaser Un primo breve teaser trailer cci aiuta a entrare nel mood giusto in attesa dell'arrivo della serie prequel Grease: Rise of the Pink Ladies su Paramount+.Paramount+ ha condiviso un teaser della serie Grease: Rise of the Pink Ladies, annunciando che il progetto prequel del film debutterà presto ...