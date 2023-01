Gravina ai club di Serie A | «Preparatevi a una stagione di riforme»

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Con un lettera indirizzata a tutti idiA, il presidente della Figc, Gabriele, ha voluto augurare un buon anno nuovo dopo aver analizzato il 2022 del calcio italiano.ha anche anticipato aiche il 2023 sarà un anno di profondi cambianti inA. Di seguito la lettera di: “Con grande partecipazione e sincera emozione mi rivolgo a tutti voi, presidenti di Società, per augurarvi un 2023 ricco di soddisfazioni. Vi scrivo direttamente, forse con una forma inusuale, perché sono convinto che l’attuale contingenza richieda ancora maggiore vicinanza da parte della Federazione Italiana Giuoco Calcio. Ci siamo lasciati alle spalle un anno difficile, durante il quale abbiamo dovuto fronteggiare difficoltà di ogni genere. A cominciare ...

La Gazzetta dello Sport

'Prendiamoci cura del nostro sport e dei suoi valori: solo giocando di squadra si possono raggiungere gli ...Il presidente della Figc Gabrieleha voluto così augurare il buon anno ai, con - parole sue - "una forma inusuale, perché sono convinto che l'attuale contingenza richieda ancora maggiore ... La lettera di Gravina ai club: "Uniti verso nuove sfide, senza paura del cambiamento" CALCIO - Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ha inviato una lettera a tutti i club di calcio per il 2023. Un testo in cui ripercorre i risultati del 202 ...Ecco il testo del documento rivolto alle società professionistiche da parte del presidente della FIGC: “Con grande partecipazione e sincera emozione mi rivolgo a tutti voi, presidenti di Società, per ...