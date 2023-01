Grande testimone di verità e amore

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Il ricordo. Carissimi fratelli e sorelle, Papa Benedetto è venuto alla luce. Il mio primo pensiero alla notizia della sua morte è stato quello di immaginarlo in Paradiso ai piedi della culla di Gesù, mentre contemplava ladell’, quel «veritas in charitate et charitas in veritate» di cui è statocon il suo magistero e con la sua stessa vita.

Servizio Informazione Religiosa

... dai diaconi e saranno invitati i consacrati, i membri delle associazioni e movimenti, tutti i fedeli che vorranno ricordarlo con gratitudine e unirsi nella preghiera per questo...L'Associazione medici cattolici italiani (Amci), 'in preghiera, celebra la 'nascita al Cielo' di unPapa,di fede, roccia incrollabile, schietto divulgatore del trascendente, portatore nella contemporaneità di sviluppi culturali basati su saldi valori teologici'. Lo scrive in una nota il ... Benedetto XVI: Boscia (Amci), "grande testimone di fede, roccia ... Nuove stagioni di serie di successo e titoli inediti, la grande fiction torna in tv da gennaio: la Rai riparte con Lolita Lobosco, Il nostro generale e La porta rossa 3, Mediaset si affida a Vanessa I ...Il ricordo. Carissimi fratelli e sorelle, Papa Benedetto è venuto alla luce. Il mio primo pensiero alla notizia della sua morte è stato quello di immaginarlo in Paradiso ai piedi della culla di Gesù, ...