Grande successo per la rassegna ‘Echi di infinito’

(Di lunedì 2 gennaio 2023) (Adnkronos) – Eccezionale riscontro di qualità e di pubblico per la“Echi d’infinito”, voluta dall’assessore regionale ai Beni Culturali e all’Identità siciliana Elvira Amata e ideata da Antonella Ferrara, fondatrice e presidente di Taobuk-Taormina International Book Festival. “Una formula innovativa per attirare residenti e turisti nei siti storici attraverso eventi e spettacoli variegati, in grado di accendere l’interesse di un’utenza allargata, oltre gli abituali visitatori dei luoghi d’arte”. “Dal 23 al 30 dicembre, una cavalcata trionfale ha toccato sette tappe del versante sia orientale che occidentale dell’Isola: l’Oratorio San Lorenzo e la Chiesa di Santa Caterina d’Alessandria a Palermo, il Castello Lauria di Castiglione di Sicilia, il Grifeo di Partanna Trapani e quello della città murata di Milazzo. Gli ultimi due appuntamenti hanno invece lambito ...

Adnkronos

