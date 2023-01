Grande Fratello Vip | Antonella Fiordelisi ad Edoardo | Fuori dalla Casa non ti voglio più vedere

Fanpage.it

Carlo d'Inghilterra toglie la scorta alAndrea ma pagherà per bodyguard privati. L'ira del ... Altrotema del libro sarà il rapporto tra famiglia reale e stampa britannica, che non verrà ...L'ex schermitrice ha poi ribadito ad Edoardo di non volerlo vedere una volta fuori dalla Casa: Antonella : "quando perdi la regina è difficile riaverla..." Scopri le ultime news sul... La terribile frase di Patrizia Rossetti al GFVip: Se fossi un uomo ti stuprerei A parlare dello stato d'animo di Marita Comi è stato il fratello, che da 9 anni non smette di starle accanto: ecco cosa ha detto a Il Giorno.Copyright © 1999-2023 RTI S.p.A. Business Digital – P.Iva 03976881007 – Tutti i diritti riservati – Per la pubblicità Mediamond S.p.A. – RTI S.p.A., Mediaset N.V., sede legale Amsterdam (Paesi Bassi) ...