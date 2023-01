Grande Fratello Vip anticipazioni di stasera 2 gennaio 2023 | Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia tra bacio e litigio

Fanpage.it

Nella casa delVip una frase pronunciata da Patrizia Rossetti ha creato non pochi malumori in rete. Sui social, infatti, molti utenti non hanno potuto fare a meno di commentare una frase detta dalla ...Da quel momento sarà palese come ildi Marco (Moisè Curia) nutra il forte sospetto che tra la coniuge e il proprietario delmagazzino meneghino ci sia del tenero . Vittorio potrebbe ... Urla nella notte al GF Vip, Oriana Marzoli esplode contro Dana Saber: Ridicola, pazza, vali zero! Nella casa del Grande Fratello Vip una frase pronunciata da Patrizia Rossetti ha creato non pochi malumori in rete. Sui social, infatti, molti utenti non hanno potuto fare a meno di commentare ...Torna l'appuntamento con il reality show condotto da Alfonso Signorini. Tra fidanzati che litigano furiosamente e nuove uscite dalla casa, si preannuncia una serata scoppiettante ...