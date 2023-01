Grande Fratello Vip 7 | ventiseiesima puntata | commenti a caldo

... una persona straordinaria e di talento: il nostro amatoFrederick Eugene "Freddie" White",... rivelando da subito il suotalento. A 15 anni iniziò a suonare in tour con Donnie Hathaway, ...Lo scorso 31 dicembre, poche ore prima del Capodanno, Antonino Spinalbese ha dovuto abbandonare la casa delVip , seppure in via temporanea per eseguire alcuni accertamenti di tipo medico. Durante queste ultime ore si è vociferato a lungo sul fatto che il gieffino potesse aver lasciato la ...Nervi tesi nella Casa dopo la lite di questa notte. A scontrarsi nelle ultime ore sono state Nicole Murgia e Dana Saber, le due new ...Anno nuovo vecchi attriti. Nella casa del Grande fratello Vip c'è aria di crisi sia in amore che in amicizia, la casa è ufficialmente spaccata. Questa sera, durante la diretta ...