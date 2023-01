Grande Fratello Vip 7 | chi è il più votato secondo i sondaggi

Fanpage.it

Leggi Anche 'Vip', per Edoardo e Antonella un Capodanno da separati in casa La coppia più longeva di questa edizione del 'Vip' non riesce a trovare una soluzione, né in un verso né ...La giovane coppia, nata all'interno della casa delVip , aspetta il loro primo figlio. Una meravigliosa notizia arrivata poco dopo la romantica proposta di matrimonio sul red carpet ... Urla nella notte al GF Vip, Oriana Marzoli esplode contro Dana Saber: Ridicola, pazza, vali zero! Cosa accadrà stasera, nella prima puntata del 2023 del Grande Fratello Vip diretta: anticipazioni, nomination, concorrenti news ultim'ora.Il gieffino Antonino Spinalbese dovrà lasciare la casa del Grande Fratello per alcuni giorni per accertamenti sulle sue condizioni di salute. Cos'è successo Ecco tutto quello che sappiamo.