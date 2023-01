Gotham Knights | Misha Collins diventa Due Facce in un nuovo video Instagram

(Di lunedì 2 gennaio 2023)ha mostrato per la prima volta il processo di trasformazione che lo porterà ad essere il Duediha recentemente confermato la trasformazione del suo Duein, la nuova serie tv targata The CW. A quanto pare fin dalla prima stagione, gli eventi personali di Harvey Dent lo travolgeranno, rendendolo uno dei criminali più pericolosi di tuttaCity. L'attore ha avvalorato questa possibilità con un post sul suo profilo, unin cui lo si può vedere in sala trucco mentre lo preparano per. La particolare posizione della bocca suggerisce, ...

La prossima grande sere tratta dai fumetti della DC Comics in arrivo su The CW sarà l'attesa, che si svolgerà in un universo in cui Bruce Wayne / Batman è morto e saranno i suoi "discepoli" a dover prendere le redini del comando per proteggereCity dai criminali.