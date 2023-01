Gli uomini soffrono di più da ammalati? Lo studio smonta il falso mito | ma le donne hanno un vantaggio

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Ai maschi non resta altro che prenderne atto: il raffreddore non fa distinzioni tra i generi. A sfatare ilsecondo cui il mali di stagione siano più pesanti per gliche per leè unoscientifico pubblicato sul Journal of Psychosomatic Research: il gruppo di ricercatori austriaci dell’Università di Medicina di Innsbruck nega l’esistenza di un “raffreddore maschile” chiarendo come «glinonaffatto sintomi peggiori delle». Niente più scuse quindi per tutti quegliche tra lamenti e naso rosso vengono messi k.o. dai primi freddi. A loroperò gli scienziati sembrano riconoscere una superiorità da parte del genere femminile a recuperare più rapidamente le condizioni di salute ...

Open

'Benedetto XVI è stato un uomo innamorato di Dio e degli, di grande lucidità di pensiero, che desiderava pace e armonia per la Chiesa e l'umanità, che ... Dopo qualche anno mi feci coraggio e...Il tumore raro del sangue colpisce in età media e avanzata, in particolaree di solito ha un decorso aggressivo . Dalla patologia non si guarisce anche se alcuni pazienti ottengono ... Gli uomini soffrono di più da ammalati Lo studio smonta il falso ... La Federazione Italiana Sport del Ghiaccio ha annunciato i convocati della squadra azzurra per i Campionati Europei di speed skating 2023, in programma dal 6 all’8 gennaio in quel di Hamar (in Norvegi ...TENNIS FEMMINILE, LA RISCOSSA DELLE DONNE D’ITALIA Dopo gli uomini, ritroveranno anche le donne italiane un ruolo da protagoniste nel tennis mondiale Sembrerebbe proprio di sì. Dopo la straordinaria ...