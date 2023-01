Gli album più attesi del 2023 | dai Maneskin agli Articolo 31

Leggi su velvetmag

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Ilè appena iniziato e già si pensa a quello che potrà regalarci questo nuovo anno. A tre anni dall’inizio della pandemia, anche il mondo musicale è cambiato, e finalmente è anche tornato alla normalità. C’è grande fermento quindi tra gli artisti, che dopo il ritorno ufficiale lo scorso anno ai live, sono pronti per segnare nuovissime uscite discografiche, con nuovitra i piùdel. Si apre il nuovo anno con un pizzico di fermento in più da parte del panorama musicale italiano, ma anche internazionale. Sono tanti gliprevisti per il, alcuni dei quali giàda parecchio tempo. Il pubblico è intrepido di fronte l’annuncio dei nuovi dischi che usciranno sul panorama discografico proprio in questi mesi. Daia ...