Gli 8 upset più grandi del 2022

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Vediamo partite di calcio anche per provare il brivido dell’inatteso. Negli anni siamo stati travolti dalla retorica dei miracoli, di Davide che prova a battere Golia e talvolta ci riesce, delle storie che si nascondono dietro un risultato inaspettato: spesso sono racconti forzati, ma è un privilegio, quello della sorpresa, che il calcio riserva più di altri sport. Una squadra che gioca male può riuscire a sfangarla per una serie improbabile di colpi di fortuna (le famose partite da 1-0 con un tiro in porta contro i 20 degli avversari sono possibili, mentre nel basket è statisticamente impossibile che una squadra che tira il 20% dal campo possa batterne una che tira meglio in singola serata) e dunque ben oltre i meriti riconoscibili e riconosciuti. Il termine, che abbiamo ormai pienamente assorbito dal mondo dello sport anglofono, ha al suo interno tutti gli ...