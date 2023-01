Giuseppe Conte resti pure a Cortina e non faccia il paladino dei poveri

Leggi su panorama

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Quel genio di Federico Palmaroli, in arte “Osho”, ha riassunto bene la questione con la sua satira fotografica:in vacanza con la fidanzata OliviaD’ Ampezzo, nel lussuoso hotel Savoia, baciato da sole con maglioncino a collo alto e aperitivo in mano: “Sole, reddito di cittadinanza, e sei in pole position”. #pic.twitter.com/YqtXJKpyAC— Le frasi di Osho (@lefrasidiosho) January 2, 2023 Ora, il popolo della rete, e anche qualche parlamentare in vena di polemica, non ha resistito e si è posto la fatal domanda: può il Masaniello dei Cinque Stelle, quello che ha trascorso l’intera campagna elettorale tra i, svernare in un posto da ricchi? Non è forse un segno di incoerenza spinta? Non è forse uno schiaffo alla ...