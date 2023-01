Giura il nuovo Congresso Usa. Fronda contro McCarthy

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Il 118moUsa si prepara are il 3 gennaio dopo le elezioni di Midterm dello scorso 8 novembre, che hanno riconfermato il Senato ai dem con un seggio in piu' e riconsegnato la Camera ai ...

la Repubblica

Il 118mo Congresso Usa si prepara a giurare il 3 gennaio dopo le elezioni di Midterm dello scorso 8 novembre, che hanno riconfermato il Senato ai dem con un seggio in piu' e riconsegnato la Camera ai ...Il 2022 è ormai terminato, ma ilanno porta con sé alcune certezze: tra queste gli appuntamenti di Canale 5 con Beautiful , la ... Waltonche tra di loro non c'è più nulla, e che non dovrà ... Brasile, Lula giura come nuovo presidente: "Mi impegno a rimettere in sesto il Paese" Il 118mo Congresso Usa si prepara a giurare il 3 gennaio dopo le elezioni di Midterm dello scorso 8 novembre, che hanno riconfermato il Senato ai ...Lula nuovo presidente Brasile, il leader di sinistra torna al vertice del Paese. Alla cerimonia migliaia di persone. Assente Bolsonaro ...