Gazzetta del Sud

Così unaisraeliana di 24 anni, è stata brutalmente aggredita sabato sera alla stazione Roma Termini. Laera in vacanza nella Capitale e stava per tornare nel suo paese. Si era ...Laha detto agli agenti di non essere in grado di identificare chi l'ha aggredita , gli unici dettagli che ha fornito sono che l'uomo fosse magro e più alto di lei. La, che si trovava ... Giovane turista accoltellata in stazione Termini a Roma. E' grave. Il video choc dell'aggressione Colpita alle spalle senza che potesse difendersi. Tre coltellate nel fianco e poi la fuga. Così una turista israeliana di 24 anni, è ...La ragazza è ricoverata al policlinico Umberto I. L'aggressione è avvenuta mentre la giovane stava acquistava un biglietto la sera dell'ultimo dell'anno. E' caccia all'uomo ...