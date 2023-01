Giorgia Meloni | la foto con la sorella per gli auguri di buon anno e il “rosiconi”

Nella conferenza di fine anno la premier,, ha detto che il governo sta lavorando per creare più poli bancari in Italia e la privatizzazione di MPS contribuirà alla realizzazione di ...Assegno unico e congedo parentale Il Governo guidato daha aumentato l' assegno unico riservato alle famiglie , che hanno bambini più piccoli. L'importo è stato aumentato del 50% per ...Il parlamentare del Pd Enrico Borghi parla di Giorgia Meloni, delle sue ambiguità verso il mondo filo-fascista e la invita a studiare gli atti della commissione Stragi che sul Msi ha trovato molte cos ..."Voglio congratularmi con Petr Fiala per il lavoro svolto durante il semestre di Presidenza del Consiglio UE: è stata una guida sicura in un contesto molto delicato per l'Europa e il mondo. (ANSA) ...