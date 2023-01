Agenzia ANSA

cerimonia ufficiale di inizio anno dal 2020 per la famiglia reale giapponese, dopo la lunga ...eccessivi assembramenti in un periodo in cui i contagi da Covid sono in aumento anche in. .Ad esempio,che diventasse una star mondiale, il numero che la maggior parte dei giocatori ... Ho trascorso otto anni come allenatore ine mi hanno parlato solo del film. Ho detto loro ... Giappone, prima cerimonia da residenza reale in 3 anni - Asia Prima cerimonia ufficiale di inizio anno dal 2020 per la famiglia reale giapponese, dopo la lunga interruzione dovuta alla pandemia da Covid-19. (ANSA) ...Le principali borse europee iniziano con il piede giusto la prima seduta dell'anno. Dopo pochi minuti di contrattazione, il Dax tedesco avanza dello 0,5%, ...