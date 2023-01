“Già buttato fuori ” Formula 1 | caos Ferrari | tifosi allibiti

Leggi su sportnews.eu

(Di lunedì 2 gennaio 2023)1, settimane di grandi cambiamenti in casa. In arrivo una nuova notizia devastante:e appassionati. Laè reduce da una stagione in1 tutto sommato positiva. La Scuderia italiana, dopo anni bui, ha raggiunto il primo obiettivo: quello di ritornare a lottare per le posizioni di vertice. L’inizio del Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.