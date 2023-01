Gf Vip | scintille tra Antonella e Edoardo VIDEO | “Mi tratti da schiava Tu sei pazza perché…”

Leggi su webmagazine24

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Continuano le liti nella casa del Gf Vip traFiordelisi eDonnamaria. Dopo le parole della modella campana, il volto di Forum è sbottato: “Ancora non mi hai detto un fatto per il quale ti abbia messo i piedi in testa”. Maha subito risposto: “I piedi in testa non sono solo L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Gf Vip,sbotta contro: “Non è bello che va a fare i messaggi al cu*o di Antonino. Pensavo fosse…”furiosa con: “Mi sono rotta il ca**o, tu capisci fischi per fiaschi. Mi sento soffocare perchè…”, clamoroso sfogo contro: “Basta con sto Antonino mi avete ...