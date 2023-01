GF Vip | le anticipazioni di stasera | sorpresa in arrivo per una vippona

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Torna in onda il GF Vip di Alfonso Signorini: ledi lunedì 2 gennaio, lunedì 2 gennaio, in prima serata su Canale 5 ventiseiesimo appuntamento con “Grande Fratello Vip”, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini. Nella Casa di “Gf Vip”, la fine del 2022 e l’inizio del 2023 sono trascorse tra turbolenze e veri e propri terremoti. In particolare: la coppia formata da Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria è (momentaneamente?) scoppiata e anche l’amicizia tra Wilma Goich e Patrizia Rossetti è giunta al capolinea. Una bellaè inper Sarah Altobello. Infine, il verdetto del televoto: chi dovrà abbandonare la Casa tra Nikita Pelizon, Oriana Marzoli, Sarah Altobello e Wilma Goich? L'articolo proviene da 361 Magazine.