GF Vip | il padre di Antonella Fiordelisi contro Edoardo Donnamaria | cosa è successo? Il gesto parla chiaro

Today.it

Queste parole sono la nostalgia di mio, l'orgoglio di quel tizio di cui non ricordo nemmeno il nome, la magra consolazione di uno zio che vedo solo a Natale". "Parole che segnano un tempo '...I rapporti tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi al GFsembrano aver subito un tracollo e in queste ore ildella modella, Stefano Fiordelisi, ha fatto un gesto inaspettato contro Edoardo. Stefano Fiordelisi contro Edoardo Donnamaria Con parole ... Gf Vip, sulla rottura tra Fiordelisi e Donnamaria interviene il suo ex e attacca il padre di Antonella GF Vip, parole pesanti di Edoardo su Antonella: il padre della ragazza non ci sta e reagisce Sono state ore complicate nella casa del Grande Fratello Vip ...Lite nella notte al GF Vip tra Oriana Marzoli e Dana Saber: volano urla e insulti che svegliano tutti i concorrenti.